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Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

11 августа 2017, пятница. 20:21 Футбол

10 августа компания FORWARD отметила День физкультурника ярким и красочным финалом корпоративного футбольного турнира «Кубок компании «Форвард». Специально для турнира дизайнерами компании была разработала стильная форма участников и презентована командам, в которых игроки забивали свои победные голы.

В праздновании Дня физкультурника приняли участие именитые спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина; главная героиня недавнего чемпионата мира по водным видам спорта, олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко; олимпийский чемпион, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, звёзды шоу-бизнеса Алексей Куличков и Эдгард Запашный и чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года Камил Гаджиев.

С приветственным словом к участникам и гостям спортивного праздника обратились заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор FORWARD Виталий Цыганков, а также почётный гость турнира, директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

В борьбе за пятое место турнира сошлись команды «Реал» (Центр спортивной подготовки) и «Спорт-Ин». Юрий Борзаковский продемонстрировал отличную физическую подготовку, благодаря чему «Реал» одержал победу в матче и заслуженно занял пятое место.

В борьбе за третье место сошлись команды организатора турнира FORWARD и «Атлетико» (Управление спортмероприятий). В результате напряжённой борьбы верх одержала команда FORWARD, ставшая бронзовым призёром соревнований. Игрок команды FORWARD Владимир Сидоренко по итогам турнира был признан лучшим нападающим.

Первое и второе место разыграли между собой команды «Минспорта России» и «Спортивного резерва». В финале упорной борьбы не получилось: команда Минспорта лидировала на протяжении всей встречи и в результате одержала уверенную победу.

Турнир закончился традиционной церемонией награждения, победители и призёры получили медали и подарки от компании, а команде-победительнице достался красивый кубок FORWARD.

Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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