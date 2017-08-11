Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром

10 августа компания FORWARD отметила День физкультурника ярким и красочным финалом корпоративного футбольного турнира «Кубок компании «Форвард». Специально для турнира дизайнерами компании была разработала стильная форма участников и презентована командам, в которых игроки забивали свои победные голы.
В праздновании Дня физкультурника приняли участие именитые спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина; главная героиня недавнего чемпионата мира по водным видам спорта, олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко; олимпийский чемпион, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, звёзды шоу-бизнеса Алексей Куличков и Эдгард Запашный и чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года Камил Гаджиев.
С приветственным словом к участникам и гостям спортивного праздника обратились заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор FORWARD Виталий Цыганков, а также почётный гость турнира, директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
В борьбе за пятое место турнира сошлись команды «Реал» (Центр спортивной подготовки) и «Спорт-Ин». Юрий Борзаковский продемонстрировал отличную физическую подготовку, благодаря чему «Реал» одержал победу в матче и заслуженно занял пятое место.
В борьбе за третье место сошлись команды организатора турнира FORWARD и «Атлетико» (Управление спортмероприятий). В результате напряжённой борьбы верх одержала команда FORWARD, ставшая бронзовым призёром соревнований. Игрок команды FORWARD Владимир Сидоренко по итогам турнира был признан лучшим нападающим.
Первое и второе место разыграли между собой команды «Минспорта России» и «Спортивного резерва». В финале упорной борьбы не получилось: команда Минспорта лидировала на протяжении всей встречи и в результате одержала уверенную победу.
Турнир закончился традиционной церемонией награждения, победители и призёры получили медали и подарки от компании, а команде-победительнице достался красивый кубок FORWARD.
Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром
Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром
Компания FORWARD отметила День физкультурника футбольным турниром