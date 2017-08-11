«Челси» подписал новый контракт с Бейкером и отдал его в аренду «Мидлсбро»

Полузащитник «Челси» Льюис Бейкер в новом сезоне будет выступать за «Мидлсбро». Синие на своём официальном сайте объявили о переходе 22-летнего хавбека в клуб Чемпионшипа на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Кроме того, лондонский клуб подписал с Бейкером новый пятилетний контракт.
Бейкер дебютировал за первую команду «Челси» в 2014 году в матче Кубка Англии с «Дерби Каунти» (2:0).
Последние два сезона англичанин выступал на правах аренды за голландский «Витесс», с которым выиграл Кубок Нидерландов.
Бейкер в составе сборной Англии U21 участвовал в молодёжном чемпионате Европы — 2017, на котором англичане в полуфинале уступили немцам по пенальти.
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