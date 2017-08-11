А. Кержаков: мой прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» — 1:1

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 6-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».
«Мой прогноз на дерби — 1:1. Думаю, отсутствие Акинфеева в воротах ЦСКА — это один из важнейших факторов. То, насколько „армейцы“ зависят от него, можно посмотреть на примере недавнего матча. Когда нет Игоря, это даёт нервозность всей команде», — заявил Кержаков в эфире программы «Все на футбол».
Кержаков также высказал мнение о «Спартаке», который в прошлом сезоне стал чемпионом России.
«Не знаю, чего дальше ожидать от „Спартака“. Но для меня сейчас настоящий „Спартак“ — лихорадочный, поскольку победы сменяются крупными поражениями, и можно вспомнить блёклую ничью в Уфе. То есть красно-белых немного лихорадит «синдромом второго года». От команды ждут гораздо большего, чем в прошлом году», — подчеркнул Кержаков.