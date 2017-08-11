А. Кержаков: для «Спартака» Гарай стал бы находкой

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» экс-защитника петербургской команды Эсекьеля Гарая, ныне выступающего за «Валенсию».
«Для „Спартака“ Гарай стал бы находкой. Мы помним, как он играл в „Зените“. Это единственный игрок, которого невозможно было представить на скамейке запасных, если он здоров. И если он был в составе, это уже была гарантия победы. Насколько я знаю, он уходил из „Зенита“ по семейным обстоятельствам.
Как его встретят в Петербурге в составе «Спартака»? Тёплого приёма точно не будет", — сказал Кержаков в эфире программы «Все на футбол».
Лепёхин: Гарай сейчас нужнее «Спартаку», чем «Зениту»