Данни забил свой первый гол за «Славию»

В матче 3-го тура чемпионата Чехии «Славия» в Праге одержала победу со счётом 2:0 над командой «Высочина».
На 18-й минуте встречи голом отметился бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни. Для 34-летнего португальца этот гол стал первым в составе «Славии».
Напомним, что экс-капитан «Зенита» перешёл в чешскую команду в июне на правах свободного агента после ухода из петербургского клуба.
Посмотреть гол Данни можно в YouTube.
Голевая передача Данни помогла «Славии» пройти БАТЭ в отборе Лиги чемпионов