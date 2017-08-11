Фидлер: не понял, как «Урал» пропустил гол от «Зенита»

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги.
«Провели хороший матч. Честно говоря, не понял, как мы пропустили гол. Обидно, конечно, что так пропустили. Думаю, если бы не пропустили, то довели бы матч до победы. А так, в принципе, по-моему, впервые не проигрываем „Зениту“. Очень достойно играли, и остались хорошие эмоции.
Что касается нашего гола, то это у нас наигранная комбинация, не первый раз так делаем. Видимо, просто „Зенит“ об этом не знал или не разбирал нас. Хорошо, что получилось. Не зря, значит, наигрываем», — сказал Фидлер в эфире телеканала ОТВ.
Видео гола Кокорина можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
«Урал» — «Зенит» — 1:1. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ