Словацкий хавбек Стох перешёл из «Фенербахче» в «Славию»

Полузащитник Мирослав Стох перешёл из стамбульского «Фенербахче» в пражскую «Славию». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба. Детали трансфера не разглашаются.
Стох стал игроком «Фенербахче» в 2010 году, перейдя из «Челси». После 2013 года турки отдавали словацкого игрока в аренду в ПАОК, «Аль-Айн» и «Бурсаспор». Вместе с «Фенербахче» Стох один раз выиграл чемпионат Турции и дважды — Кубок страны. В активе 27-летнего футболиста также 55 матчей за сборную Словакии, в которых он забил 6 голов.
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