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Болельщики «Валенсии» освистали Гарая, на которого претендует «Спартак»

11 августа 2017, пятница. 22:21 Футбол

Болельщики «Валенсии» свистом встретили защитника Эсекьеля Гарая во время презентации испанской команды, проходящей на стадионе «Месталья». Об этом сообщает «твиттер» Blanquinegres, опубликовавший соответствующее видео.

Гарай, известный в России по выступлению за «Зенит», в скором времени может стать игроком московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинский футболист близок к переходу в стан красно-белых примерно за € 20 млн.

Напомним, в «Валенсию» Гарай перешёл из «Зенита» в прошлом году.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Расинг» получит € 350 тыс., если Гарай перейдёт в «Спартак»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Валенсия ФК Спартак Эсекьель Гарай Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
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