Болельщики «Валенсии» освистали Гарая, на которого претендует «Спартак»

Болельщики «Валенсии» свистом встретили защитника Эсекьеля Гарая во время презентации испанской команды, проходящей на стадионе «Месталья». Об этом сообщает «твиттер» Blanquinegres, опубликовавший соответствующее видео.
Гарай, известный в России по выступлению за «Зенит», в скором времени может стать игроком московского «Спартака».
Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинский футболист близок к переходу в стан красно-белых примерно за € 20 млн.
Напомним, в «Валенсию» Гарай перешёл из «Зенита» в прошлом году.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
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