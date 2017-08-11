Зырянов: Игнашевич мне говорит: «Я ещё хочу играть, не хочу сидеть на скамейке»

39-летний полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов, собирающийся завершить игровую карьеру по окончании этого сезона, рассказал, что не хочет следовать примеру 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который даже не думает об уходе из футбола.
«Я уже говорил: это мой последний год. Мы тут встретились с Игнашевичем. Он приехал против „Тосно“ играть. Он говорит: „Я ещё хочу играть. Меня возьмут во вторую «восьмёрку» чемпионата, я не хочу сидеть на скамейке запасных. Пару лет могу постоять пятым защитником у Гаджиева или Тарханова". Спроецировал на себя – понял, что меня нигде не возьмут", — сказал Зырянов в интервью «Фонтанке».
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