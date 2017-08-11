Паршивлюк: не очень приятно играть то на искуственном газоне, то на естественном

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк в преддверии матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» в эфире программы «8-16» выразил надежду на то, что команде хватит сил играть в плотном графике. «Ростов» сыграет с «Уфой» в гостях 12 августа, через три дня после домашнего матча с «Динамо» (1:0).
«Тренер нас планово подводит к играм, кого-то нагружает больше, кого-то меньше, чтобы хватало сил на 90 минут и больше. Совсем скоро новая игра, и надеемся, что сил хватит. Мы переходим то на искусственный газон, то на естественный, и это тоже не очень приятно. Но куда деваться — такой календарь. Надеемся, что сил хватит», — заявил Паршивлюк.
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