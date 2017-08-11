Гилерме: когда при 0:1 сравниваешь счёт в концовке, то ощущения — как от победы

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в матче пятого тура РФПЛ. Казанская команда, оставшись вдесятером, открыла счёт во встрече с пенальти, но москвичи отыгрались на последних минутах.
«Пенальти справедливый, судья был прав. Я дотронулся кончиками пальцев до мяча, но удар был сильный, так что не получилось отбить. Когда при 0:1 забиваешь в концовке ответный гол, то ощущения — как от победы. И всегда хорошо взять очки, когда играешь на выезде. Все ребята — молодцы, старались отыграться и выкладывались на сто процентов», — сказал Гилерме в эфире программы «8-16».
«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани