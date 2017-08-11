Тренер молодёжного «Спартака»: владели инициативой, не реализовали свои моменты

Главный тренер молодёжного состава «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура молодёжного первенства.
«Наши ребята могли ещё до перерыва добиться преимущества в два мяча, но послали в ворота лишь один, как и соперники. А во втором тайме „армейцы“ забили гол с пенальти, который, к слову, был спорным, и повели в счёте. После этого ушли в защиту. Вскрывать насыщенную оборону ЦСКА было непросто, и всё же наша команда создала ещё ряд моментов и заработала 11-метровый, который, к сожалению, не сумела реализовать. Потом наши игроки начали спешить, стали действовать недостаточно хладнокровно и допускать ошибки в завершении атак. В целом же мы владели инициативой. Но побеждает тот, кто больше забивает», — цитирует Лунина официальный сайт «Спартака».