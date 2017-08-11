«Лион» выиграл у «Ренна», одержав вторую кряду победу на старте сезона

В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» местный «Ренн» принимал «Лион». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Все три мяча были забиты во втором тайме. На 57-й минуте «Лион» вышел вперёд благодаря точному удару Мемфиса Депая. На 74-й минуте Мариано сделал счёт 2:0. За несколько минут до конца основного времени второго тайма «Ренн» один мяч отыграл — отличился Бенжамен Буриго. Однако большего хозяева сделать не сумели.
«Лион» одержал вторую кряду победу на старте сезона, а «Ренн», начавший чемпионат с ничьей, потерпел первое поражение.