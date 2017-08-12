Жонатас близок к переходу из «Рубина» в «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Локомотив». Сам игрок не против поменять клуб и готов к переезду в Москву. Детали возможного перехода на данный момент неизвестны. Кроме того, у «железнодорожников» остаются ещё другие варианты на позицию нападающего.
Напомним, что Жонатас перешёл в «Рубин» летом 2016 года из «Реала Сосьедад». В сезоне-2016/17 бразильский форвард провёл 26 матчей в РФПЛ, забил девять голов и отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне 28-летний Жонатас в четырёх матчах российского чемпионата забил два мяча.
Нападающий «Рубина» Жонатас находится в сфере интересов трёх испанских клубов