Сапата, которым интересуется «Локомотив», склоняется к варианту с «Сампдорией»

Агент Фернандо Нестор Виллареал, представляющий интересы форварда «Наполи» Дувана Сапаты, сообщил, что колумбийский футболист был бы не против продолжить карьеру в «Сампдории». Ранее сообщалось, что на Сапату помимо генуэзского клуба претендуют московский «Локомотив» и «Торино».
«На данный момент со мной никто из „Сампдории“ не связывался, как и из „Наполи“. Конечно, Дувану нравится вариант с „Сампдорией“. Два года назад мы были близки к соглашению с этим клубом», — цитирует агента Football Italia.
Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
«Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Наполи» Сапаты