Венгер: в этом сезоне каждое потерянное очко может дорого стоить

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Лестер Сити» (4:3) в матче первого тура чемпионата Англии.
«Мы проявили характер и шли вперёд до конца. Некоторых голов в наши ворота можно было бы избежать, мы поработаем над этим.
Жиру? Я люблю его как человека и как игрока, он фантастический парень. Он не хочет уходить. В один момент я открыл перед ним дверь для ухода, так как у нас много форвардов, но он решил остаться. У нас много матчей, и я надеюсь давать время каждому нападающему.
В этом сезоне титул способны выиграть шесть или семь команд, это делает чемпионат интересным. Каждое потерянное очко может очень дорого стоить", — цитирует Венгера BBC Sport со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ