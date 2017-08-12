«Сампдория» согласилась на условия «Гремио» по переходу Луана

«Сампдория» может перехватить у «Спартака» нападающего «Гремио» Луана. Как пишет SampNews24, итальянский клуб согласился на условия бразильцев, по которым 24-летний футболист останется в «Гремио» до конца года, а затем перейдёт в команду из Генуи.
Сообщается, что по условиям сделки «Сампдория» заплатит за Луана € 18 млн — на € 7 млн меньше, чем от «Спартака» требует «Гремио». По последней информации, переговоры о переходе Луана в «Спартак» затянулись из-за того, что клубы не могут договориться относительно именно финансовой части возможного трансфера. Сам игрок готов отправиться в Россию.