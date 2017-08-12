Жиру: знал, что у меня будет шанс в игре с «Лестером»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, ставший автором победного гола в ворота «Лестер Сити» (4:3) в стартовом матче нового сезона английской Премьер-лиги, прокомментировал успех своей команды в домашней игре. Форвард поразил ворота Каспера Шмейхеля головой на 85-й минуте.
«Знал, что у меня будет шанс в этой игре, и мы пытались давить. Мы сохраняли веру, были мужественны до конца и благодарим Бога, что победили в этой встрече», — приводит послематчевый комментарий французского нападающего Sky Sports.
«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ