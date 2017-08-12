«Барселона» намерена увеличить предложение о трансфере Дембеле до € 140 млн

«Барселона» планирует предпринять ещё одну попытку договориться с дортмундской «Боруссией» о переходе 20-летнего нападающего Усмана Дембеле. По информации радиостанции RAC 1, каталонцы сделают очередное предложение с суммой компенсации в размере € 140 млн.
Ранее «Барселона» предложила за форварда € 90 млн и ещё € 40 млн в виде бонусов, но встретили отказ со стороны «Боруссии».
Дембеле отстранён от тренировок с командой из Дортмунда. Появилась информация, что в настоящий момент Дембеле находится в Париже в компании друзей, где ожидает решения клубов, однако главный тренер «Боруссии» Петер Бош заверил, что футболист не покидал пределы Германии.
«В настоящее время игрок находится в Дортмунде, вопреки сообщениям, в которых утверждается обратное», — подчеркнул тренер.