Чех: «Арсенал» хорошо начал матч с «Лестером», но потом совершил ошибки

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех подвёл итоги матча первого тура АПЛ с «Лестер Сити». «Канониры» дважды по ходу матча уступали в счёте (1:2 и 2:3), но смогли вырвать победу благодаря голам на 83-й и 85-й минутах.
«Мы хорошо начали матч, думал, что нам удастся сохранить контроль над ходом встречи. Потом мы совершили ошибки, и соперник ими воспользовался. По ходу матча были сложные моменты, когда мы уступали в счёте, но нам удалось победить, что всегда очень приятно», – приводит слова Чеха BBC.
«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ