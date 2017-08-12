Гуллит: € 222 млн за Неймара — это просто уйма денег, но таковы правила

Бывший игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит прокомментировал переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Правила диктует тот, у кого есть деньги. Клуб, который владеет правами на игрока, может решать — удерживать ли его у себя, делая немотивированным и несчастным, или же взять деньги. Обычно побеждает второй вариант. € 222 млн за Неймара — это просто уйма денег, но таковы правила. Эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.
В итоге, все должны быть счастливым. «ПСЖ» получил Неймара, «Барселона» — такие деньги, о которых она и не мечтала, что им заплатят за одного игрока, а Неймар будет в шоколаде до конца жизни", — приводит слова Гуллита Football Italia со ссылкой на Calciomercato.
«Барселона» получила € 222 млн от «ПСЖ» за продажу Неймара