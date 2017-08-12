Зюле: матч с «Баварией» для «Кемницера» — игра всей жизни

Защитник «Баварии» Никлас Зюле поделился ожиданиями от матча 1-го раунда Кубка Германии с командой «Кемницер».
«В составе „Хоффенхайма“ я играл на „Альянц Арене“ против „Мюнхен 1860“. Поэтому я не понаслышке знаю, каково это играть против команды из более низкого дивизиона. Для „Кемницера“ это игра всей жизни. Если мы покажем свой класс и будем сильны в единоборствах, то выйдем в следующий раунд», — приводит слова Зюле официальный сайт «Баварии».
Напомним, что матч Кубка Германии «Кемницер» — «Бавария» состоится 12 августа. Начало — в 16:30 мск.
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