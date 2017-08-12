Хедира: состав «Ювентуса» этим летом стал лучше, чем был в прошлом году

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Лацио» (13 августа) и от предстоящего сезона в целом.
«Мы возвращаемся в воскресенье! Мы провели хорошую предсезонную подготовку и готовы к игре с „Лацио“. Это наш шанс выиграть первый трофей в новом сезоне. Жаль, что некоторые хорошие футболисты покинули нашу команду этим летом, но таков футбол. Новички привнесли качество и драйв в „Ювентус“. Думаю, наш состав стал лучше, чем был в прошлом году», — написал Хедира на своей странице в «Инстаграме».
Аллегри: люди не понимают важности того, чего добился «Ювентус»