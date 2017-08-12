Наставник «Кемницера»: хотим показать крутую игру против «Баварии»

Главный тренер «Кемницера» Хорст Штеффен поделился ожиданиями от матча 1-го раунда Кубка Германии с мюнхенской «Баварией».
«Весь город, все болельщики и команда предельно мотивированы. Мы должны получить удовольствие от каждого перехвата мяча, от каждой атаки в своём исполнении. Тогда мы сможем создать опасность у их ворот. Мы хотим показать крутую игру», — приводит слова Штеффена пресс-служба «Баварии».
Напомним, что матч Кубка Германии «Кемницер» — «Бавария» состоится 12 августа. Начало — в 16:30 мск.
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