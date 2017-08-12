Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, у ЦСКА такой возможности нет

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 6-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак», который состоится 12 августа.
«На мой взгляд, запас прочности „армейцев“ понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не всё получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм… А ведь Гончаренко ещё нужно учитывать близость матчей в Лиге чемпионов. У „армейцев“ даже больше проблем, чем у „Спартака“, хотя и у красно-белых трудностей хватает. Последний тур показал, что „Спартак“ может заменить практически весь состав. У ЦСКА такой возможности нет.
Если ЦСКА закроется, а это вероятно, так как эта модель игры у них лучше получается, то „Спартак“ попробует сыграть как весной – агрессивно. Однако это не обязательно говорит о том, что ЦСКА проиграет „Спартаку“ по моментам, ведь у „армейцев“ отлично налажен выход в контратаку.
Если бы мне запретили ставить на ничью, поставил бы на ЦСКА. У них есть небольшое, но весомое преимущество – стандарты. „Армейцы“ много забивают со стандартов: этот компонент в их исполнении опаснее, чем у „Спартака“. Три центральных защитника и Вернблум – это оружие ЦСКА», — приводит слова Бубнова Sportbox.