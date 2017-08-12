Геркус: переход Неймара противоречит как духу футбола, так и правилам ФФП

Президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным высказал мнение относительно перехода нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Контракт бразильского форварда был выкуплен за рекордные для мирового футбола € 222 млн.
«Переход Неймара полностью противоречит как духу футбола, так и правилам финансового фэйр-плей. Очень хотелось бы услышать реакцию от УЕФА. На мой взгляд, это совсем не фэйр…
Развязывает ли это руки руководителям других клубов? Нет, абсолютно. Смысл трансфера – один клуб совершает такое действие, которое не сможет повторить ни один другой клуб. А смысл финансового фэйр-плей в том, чтобы одни клубы не могли получать преимущество над другими обманным путём", — заявил Геркус.
Полную версию интервью с президентом «Локомотива» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.