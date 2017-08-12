«ПСЖ» может предложить «Монако» за Фабиньо € 60 млн

«ПСЖ» по-прежнему хочет приобрести у «Монако» бразильского полузащитника Фабиньо, сообщает Le Figaro со ссылкой на L'Équipe. Первоначальное предложение парижан в размере € 45 млн было отклонено монегасками. По данным источника, «ПСЖ» может сделать новое предложение в размере € 60 млн.
Сообщается, что «ПСЖ» также рассматривает кандидатуру 25-летнего полузащитника «Порту» и сборной Португалии Данилу Перейру, отступные в контракте которого составляют € 60 млн. Однако 23-летний Фабиньо является приоритетным вариантом для парижского клуба.
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