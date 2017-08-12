«Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» за € 1 млн с опцией выкупа за € 6 млн

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано перейдёт в «Фенербахче» на правах аренды с опцией выкупа. Как сообщает Fanatik, за аренду игрока сборной Бразилии сроком на один год турецкий клуб заплатит € 1 млн, а приобрести 27-летнего Жулиано сможет за € 6 млн.
Сегодня, 12 августа, Жулиано пройдёт медицинское обследование, а в понедельник подпишет контракт с «Фенербахче».
Жулиано перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Гремио». В составе петербургской команды хавбек провёл 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач.
Жулиано: не могу дождаться, когда выйду на поле в составе «Фенербахче»