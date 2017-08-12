СМИ: Зидан продлил контракт с «Реалом»

«Реал» достиг соглашения о продлении контракта с главным тренером мадридской командой Зинедином Зиданом, сообщает AS. Официально об этом пока не объявлено, но новый контракт уже подписан.
Новое соглашение «Королевского клуба» с французским специалистом рассчитано на три сезона — до 2020 года. Сообщается, что по новому контракту зарплата 45-летнего Зидана в «Реале» увеличится с € 4,35 млн до почти € 8 млн в год. При этом в эту сумму включены бонусы.
Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграла Лигу чемпионов, два раза Суперкубок УЕФА и по разу чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.
«Реал» предложит Зидану продлить контракт до 2020 года