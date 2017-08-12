Акинфеев принял участие в тренировке ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие во вчерашней тренировке «армейцев», сообщает официальный «Твиттер» красно-синих.
Напомним, что 31-летний Акинфеев получил травму колена во время ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) 2 августа и был вынужден пропустить два последних матча команды в российской Премьер-Лиге против «Рубина» (1:2) и «Тосно» (2:1).
Сегодня, 12 августа, ЦСКА ожидает встреча со «Спартаком» в рамках шестого тура РФПЛ. Дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 17:30 мск.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
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