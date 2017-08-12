Более 1600 сотрудников будут обеспечивать безопасность на матче ЦСКА – «Спартак»

В Москве более 1600 военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечат правопорядок во время матча шестого тура РФПЛ ЦСКА- «Спартак», который состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «ВЭБ Арена», сообщает «Росгвардия».
В несении службы будут задействованы силы специальных моторизованных воинских частей, ОМОНа, Центров лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии – всего более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Центрального округа войск национальной гвардии РФ, в том числе 400 бойцов ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве. Кроме того, 250 бойцов СОБР и ОМОН будут находиться в резерве.
Учитывая, что матч планируют посетить несколько тысяч человек, Росгвардией совместно с МВД и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак». Начало встречи — в 17:30 мск.