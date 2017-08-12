ЦСКА — «Спартак»: стало известно, в каких формах сыграют команды в дерби

Стало известно, в каких формах выйдут на поле футболисты ЦСКА и «Спартака» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги.
В предстоящем дерби ЦСКА сыграет в тёмно-синей футболке, а «Спартак» выйдет на поле в форме белого цвета.
Напомним, что матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня,12 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи в 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
Фотографию форм ЦСКА и «Спартака» можно посмотреть в официальном «Твиттере» красно-белых.