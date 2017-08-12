Ляказетт стал автором одного из самых быстрых первых голов сезона в истории АПЛ

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, который открыл счёт в матче первого тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (4:3), стал автором одного из трёх самых быстрых первых голов нового сезона в истории Премьер-лиги, сообщает официальный «Твиттер» клуба. Французский форвард отличился на второй минуте встречи в своём дебютном матче за клуб в АПЛ.
Подобное ранее удавалось другому нападающему «Арсенала» Кевину Кэмпбеллу в матче первого тура сезона-1994/95 и форварду «Ньюкасл Юнайтед» Фаустино Асприлье в туре-открытии сезона-1997/98.
26-летний Ляказетт перешёл в «Арсенал» из французского «Лиона» нынешним летом.
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