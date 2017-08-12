Видеообзор матча молодёжных команд ЦСКА и «Спартака»

В матче шестого тура молодёжного первенства РФПЛ ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 над «Спартаком».
«Армейцы» вышли вперёд на 13-й минуте, когда точным ударом отметился Тимур Жамалетдинов. На 36-й минуте красно-белые сумели сравнять счёт — голом отметился Егор Никулин. В начале второго тайма красно-синие получили право на пенальти, который реализовал Хетаг Хосонов. В дальнейшем спартаковцы могли отыграться, но удар Никулина с 11-метровой отметки отразил вратарь, а после добивания мяч попал в штангу.
ЦСКА на своём официальном канале на YouTube опубликовал видеообзор прошедшей игры.