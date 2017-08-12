Конте: сегодня я хочу увидеть настоящий «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал тот факт, что в матче первого тура нового сезона АПЛ с «Бёрнли» лондонская команда из-за травм не сможет рассчитывать на Эдена Азара, Педро Родригеса и Тьемуа Бакайоко.
«Неважно, кто травмирован. Важно показывать свой лучший футбол. Если мы будем играть хорошо и победим, то всё будет нормально.
Сегодня я хочу увидеть настоящий «Челси». Начинается сезон, и мы должны быть готовы. Нам надо играть в хороший футбол и стараться победить. Конечно, сейчас будет нелегко, но я не собираюсь искать оправдания себе, тренерскому штабу или игрокам.
Нам надо выйти и бороться, и стараться победить тем составом, который у нас есть", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч «Челси» — «Бёрнли» состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча в 17:00 мск.