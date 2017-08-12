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Ловчев: не вижу, как «Спартак» будет рвать ЦСКА. Склоняюсь к победе «армейцев»

12 августа 2017, суббота. 12:35 Футбол

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Если сравнивать составы команд по линиям, то единственное, в чём «Спартак» превосходит сейчас ЦСКА, это линия атаки. И пусть даже не будет играть с «армейцами» Адриано. Но Зе Луиш и Промес сильнее, чем Витинью и Чалов. Хотя в этом сезоне Витинью очень здорово прибавил. Если говорить о полузащите, то в прошлом сезоне она была сильнейшей линией команды. А составляли её Глушаков, Зобнин и Фернандо. Но Глушаков пока в неважной форме, Зобнин травмирован, поэтому в полузащите у красно-белых проблемы.

Считаю, что в крупном поражении «Спартака» от «Зенита» не столько виновата защита, сколько средняя линия. Ведь некоторые моменты возникали после обрезов игроков середины поля. Армейская оборона играет всё время в одном составе, а в спартаковской защите происходит ротация. Недаром Каррера сказал, что ему сейчас больше нужен Гарай, чем нападающий.

И пока я не вижу, как спартаковцы на характере выйдут и будут рвать зубами «армейцев». В этом сезоне такого я не наблюдаю. А, учитывая, что ЦСКА будет играть на своем стадионе, склоняюсь к тому, что армейцы победят», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак». Начало встречи — в 17:30 мск.

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Витиньо Денис Глушаков Евгений Ловчев Зе Луиш Квинси Промес Луис Адриано Лукас Фернандо Массимо Каррера Роман Зобнин Фёдор Чалов Эсекьель Гарай
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12 августа 2017, суббота
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