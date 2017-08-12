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Вернблум: футбол в дерби — это 90 минут драки

12 августа 2017, суббота. 12:51 Футбол

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии матча шестого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» в составе красно-белых выделил полузащитника Квинси Промеса.

«Это игрок очень высокого класса, и здесь дело во многом обстоит так: если другой команде удаётся выключить его из игры, добиться победы ей бывает гораздо легче, чем в том случае, когда Промес делает на поле что хочет. С другой стороны, ни в коем случае не собираюсь говорить, что угроза может исходить только от него, в «Спартаке» предостаточно квалифицированных футболистов», — заявил швед, который назвал самый запоминающийся матч против красно-белых.

«4:0! Мы показали отличный футбол, порадовали армейских болельщиков, да и сами были очень собой довольны. Не думаю, что много дерби, открывавших новые стадионы, заканчивались с таким счётом», — заявил Вернблум, который также помнит, что в первом дерби со «Спартаком» на новой арене ЦСКА «армейцы» уступили.

«Да, и это добавляет нам мотивации! Тот матч не слишком нам удался, но игра была совсем не такой, как на «Открытие Арене». Преимуществом владели то мы, то они, в итоге всё могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Мелочи, отдельные эпизоды часто решают судьбу таких поединков. Итоговый результат, конечно же, сильно расстроил, и, как я уже сказал, прямо сейчас это послужит нам хорошим стимулом, чтобы реабилитироваться. Мы понимаем, как важна для наших болельщиков первая победа в дерби на родном стадионе и сделаем всё, чтобы её добиться. Ну а вообще, памятных игр со «Спартаком» было много, всех и не упомнишь. Главное, что сохраняется даже спустя годы — ощущение сверхэмоций, когда все на взводе и буквально высекают на поле искры», — подчеркнул полузащитник в интервью клубной пресс-службе.

Вернблум также вспомнил о своём противостоянии с бывшим полузащитником «Спартака» Эйденом Макгиди, которому швед во время одного из дерби предлагал подраться.

«А, Макгиди… Его точно не назовёшь одним из моих лучших друзей. Футбол в дерби — это и есть девяностоминутная драка. Но я сразу сказал, что для меня та история закончилась с финальным свистком. Когда ты на поле, делаешь для победы своей команды всё, что только можешь. А так я вполне хороший парень», — заявил Вероблум.

Вернблум: ЦСКА — «Спартак» — главное противостояние в российском футболе
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Квинси Промес Понтус Вернблум Эйден Макгиди
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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