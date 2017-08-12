Пашалич — лучший игрок «Спартака» в матче с «Арсеналом» по версии болельщиков

Лучшим игроком «Спартака» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» болельщики красно-белых признали полузащитника Марио Пашалича, дебютировавшего в стартовом составе красно-белых, сообщает сайт «Фратрии». Вторым стал нападающий Зе Луиш. Третье место у полузащитника Квинси Промеса.
22-летний хорват, арендованный «Спартаком» у «Челси», отметился голевой передачей на Промеса в эпизоде с первым голом.
Напомним, что «Спартак» на своём поле победил «Арсенал» со счётом 2:0, а Пашалич провёл на поле все 90 минут.
Пашалич: первая игра за «Спартак» на нашем стадионе прошла очень хорошо