Юран — о судействе матча «Зоркий» — «Металлург»: чувство, что 90-е вернулись

Главный тренер красногорского «Зоркого» Сергей Юран высказал мнение о судействе матча 4-го тура первенства ПФЛ с липецким «Металлургом» (2:2), а также рассказал о дальнейших действиях, которые могут быть предприняты, допуская возможность распустить клуб, если не последует какой-то реакции со стороны руководящих органов. Судьи назначили два пенальти в ворота «Зоркого», а также удалили игрока красногорской команды Сергея Цуканова на 77-й минуте.
«Я посмотрю на реакцию РФС и судейского корпуса. Исходя из решений, мы будем понимать, в каком направлении придётся работать. Я много что видел за свою карьеру, но то, что было вчера… Зачем мучить игроков и болельщиков? Зачем мучить спонсоров, которые делают какие-то финансовые вливания?
Мы уже отправили протест. И руководство клуба, и глава города, и все остальные шокированы этим. Сразу после матча позвонил главе Красногорска, поблагодарили ребят и сразу решили, что нельзя это просто так оставлять. Мы настроены серьёзно. Ведь всё делается для развития футбола, для болельщиков. А то, что произошло, это, конечно, перекрывает всю ту работу. Инспектор был в шоке, у него возникло много вопросов по матчу.
Очень неприятно, что произошла такая ситуация. Такое ощущение, что я раньше играл в шахматы, а не в футбол. Если не последует адекватной реакции, то не будем продолжать выступать. Но это ведь удар по футболу. Такого я не ещё не видел! Алдонин Женя после матча подошёл и сказал: «Сергей Николаевич, я вроде поиграл поменьше вас, но это ни в какие ворота».
Если будут просто разговоры вокруг этого случая, то будем сниматься. У ребят будут шансы где-то продолжить карьеру. Такое отношение – это плевок!
Игроки сидели опустошённые. Никто не понимал, что произошло. Я поговорил с ребятами. Такое чувство, что 90-е вернулись. Я думал, что уже закончились эти времена, но после вчерашнего матча начал сомневаться. Судья с Вологды был, 32 года, уже более шести лет судит, а тут такое. Это сложно назвать ошибками. Все мы знаем, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но вчера это делалось целенаправленно.
А зачем болельщиков мучать? Хорошо, что вчера охрана была. Болельщиков ведь не обманешь. Выходит, что страдают люди из-за одного человека. А отношение к тренерам? Я вчера подошёл, сказал, и мне дали четыре игры, хотя игрока могли сломать, а они не реагируют. Нужно разобрать работу судейского корпуса. Наказывать тренеров всегда готовы. А ведь тренеры не просто так делают замечания, значит, есть прецеденты. Теперь я хочу посмотреть, как на это всё отреагируют. Сейчас кризис, столько проблем, а у нас благодаря мэру возродилась команда в Красногорске, а тут такое. Что вы делаете, зачем? Поэтому я буду пристально контролировать эту ситуацию. Если РФС отреагируют адекватно, то команда продолжит своё существование. Если будут просто разговоры или, как я предполагаю, скажут, что судья во всём прав, тогда сто процентов команда прекратит выступления», — заявил Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.