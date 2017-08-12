Хави: никто не мог предположить, что Неймар покинет «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о переходе Неймара из каталонской команды в «ПСЖ».
«Неймар принял своё решение, мы должны его уважать. Это его выбор. Сегодня в футболе игроки переходят куда захотят. Однако никто не мог предположить, что Неймар покинет «Барселону». Странно, когда игрок не хочет остаться в этом клубе. Это редкость. Прошло 17 лет после того, как Луиш Фигу перешёл из «Барсы» в «Реал». Как и в случае с Неймаром, тогда это был выбор Фигу.
Не знаю, как это случилось, были ли там встречи, разговоры. В СМИ существует несколько версий интерпретации этого трансфера. Понимаю расстроенных поклонников «Барселоны», поскольку Неймар не дал никаких объяснений. Он покинул «Барселону» без пресс-конференции или ещё чего-то.
Посмотрим, что Неймар сможет дать «ПСЖ». Точно уверен в том, что «Барселона» не ожидала, что пункт о сумме отступных в контракте игрока будет кем-то использован. Теперь каталонскому клубу предстоит распределить вырученные деньги», — цитирует Хави Le Parisien.