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Зидан подтвердил, что продлил контракт с «Реалом»

12 августа 2017, суббота. 14:25 Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии первого матча Суперкубка Испании против «Барселоны» подтвердил, что продлил контракт с мадридским клубом.

Ранее испанские СМИ сообщили, что новое соглашение «Реала» с Зиданом рассчитано на три сезона — до 2020 года. Также сообщалось, что зарплата 45-летнего француза увеличится с € 4,35 млн до примерно € 8 млн в год. Однако какая-то часть из этой суммы будет выплачиваться бонусами за определённые достижения.

«Да, я счастлив, но это ничего не значит. Я могу подписать контракт на 10 или на 20 лет, но я знаю, где работаю. Через год меня может здесь не быть.

Я очень рад в связи с оказанным доверием. Цели всегда одинаковы — выиграть всё возможное», — приводит слова Зидана AS.

Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграла Лигу чемпионов, два раза Суперкубок УЕФА и по разу чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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