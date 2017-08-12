Хёведес лишён капитанской повязки в «Шальке»

Защитник «Шальке» Бенедикт Хёведес лишён капитанской повязки в немецкой команде, сообщает Bild.
29-летний Хёведес являлся капитаном «Шальке» с сезона-2011/12. Новый главный тренер команды Доменико Тедеско принял решение сделать новым капитаном 28-летнего голкипера Ральфа Фермана. Вице-капитаном назначен 22-летний полузащитник Леон Горецка.
«Мы не хотели, чтобы команда пряталась за Хёведеса. Это решение не было направлено против него.
Мы хотим, чтобы ответственность ложилась на несколько плеч», — заявил 31-летний наставник «Шальке», слова которого приводит немецкое издание Bild.
Новым главным тренером «Шальке» стал 31-летний Доменико Тедеско