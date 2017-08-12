Акинфеев и Оланаре выйдут в стартовом составе ЦСКА в матче со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев, пропустивший из-за проблем с коленом два предыдущих матча РФПЛ, выйдет на поле с первых минут. Также в стартовом составе у красно-синих выйдет нападающий Аарон Оланаре.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало — в 17:30 мск.