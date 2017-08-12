Гончаренко: Дзагоев ещё не в лучшей форме, но уже приносит большую пользу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии домашнего матча 6-го тура РФПЛ со «Спартаком» поделился мнением о состоянии полузащитника Алана Дзагоева.
«Дзагоев постепенно прибавляет. Его состояние пока нельзя назвать оптимальным, но даже при этом он приносит большую пользу команде. Мы отслеживаем ситуацию, скажем, если исход матча предрешён, понимаем, что нет смысла держать Дзагоева на поле все 90 минут. У нас есть Константин Кучаев, также Георги Миланов может закрыть эту позицию», — приводятся слова Гончаренко в предматчевой программке к игре ЦСКА со «Спартаком».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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