Писарев: вчистую «Олимпиец» никто не переиграл, над реализацией будем работать

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев рассказал о последних матчах команды и призвал болельщиков поддержать команду в матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Тюмени», который состоится 13 августа в Дзержинске. Отметим, что «Олимпиец» проиграл три последних матча.
«Здесь, на мой взгляд, две главных причины. Во-первых, ребятам не хватило опыта выступлений в ФНЛ. Плюс в каждой из этих игр мы создавали немало моментов для взятия ворот соперника, а вот их реализация оставляла желать лучшего. Но вчистую нас никто не переиграл. По всем статистическим показателям мы выглядели, как минимум, не хуже любого соперника. В том же Питере создали порядка шести опасных моментов. Это обнадёживает. А над их реализацией будем работать.
Мы будем готовиться, изучать соперника, работать над своими ошибками и, исходя из этого, выстраивать план на игру. Необходимо подойти к ответственному матчу с „Тюменью“ с горячим сердцем и с холодной головой. Футбольная жизнь состоит не только из побед. Случаются и поражения. Но мы не собираемся посыпать голову пеплом. Сезон продолжается, и задачу играть на победу в каждом матче никто не отменял. Приходите на стадион, поддерживайте команду, а мы будем набираться опыта и стараться прибавлять от игры к игре», — приводит слова Писарева НИА «Нижний Новгород».