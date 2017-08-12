СМИ: Паулиньо перейдёт в «Барселону» за € 40 млн

«Барселона» договорилась с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд» о переходе полузащитника Паулиньо. Как сообщает англоязычная версия сайта Sport.es, сумма трансфера составит € 40 млн. По данным источника, в каталонском клубе 28-летний футболист сборной Бразилии будет зарабатывать € 5 млн в год, что на € 2 млн меньше, чем он получает в Китае. Контракт Паулиньо с сине-гранатовыми будет рассчитан на четыре сезона — до 30 июня 2021 года.
Ранее «Барселона» делала «Гуанчжоу Эвергранд» два предложения по Паулиньо, но оба раза безуспешно. Китайский клуб требовал за футболиста не менее € 40 млн (эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных), тогда как в первый раз каталонцы предложили € 20 млн, а во второй — € 25 млн.
«Барселона» готова выплатить € 40 млн отступных за Паулиньо