Пономарёв: матч ЦСКА – «Спартак» будет «нулевым»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» сыграют со «Спартаком».
«Сегодня будет неинтересный матч, скорее всего, команды сыграют вничью, более того, матч будет «нулевой». Просто развели ажиотаж, чтобы громче звучало слово «дерби». Две команды будут стараться, но голов не будет. Акинфиев в воротах – это хорошо, но Илья Помазун мне тоже симпатизирует. Он хорош на выходах, у него большое будущее, и в нём я вижу игрока сборной. Хотя первый матч вратарь провалил, но не забывайте, что Лев Яшин в первом матче тоже пропустил гол с центра поля, а в итоге стал лучшим вратарём», — сказал Понамарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало — в 17:30 мск.