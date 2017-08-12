Кучук: «Ростову» немного больше повезло в игре с «Уфой»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (4:1) в матче 6-го тура РФПЛ.
«Было очень непросто, потому что всё-таки через двое суток играли, приходилось чуть-чуть менять позиции игроков и состав, но ребята — молодцы. Не давали «Уфе» много сделать, не впускали в зоны обострения атак, это определило исход матча. Нам, наверное, немного больше повезло, но всегда так: кому-то везет, а кому-то — нет. «Уфа» — организованная команда, здесь непросто играть. Благодарен своим футболистам за организованную игру и «Уфе» за этот матч», — сказал Кучук в эфире «Наш футбол».
«Ростов» разгромил «Уфу» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Локомотивом»