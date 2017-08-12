Клопп: третий гол «Уотфорда» был забит из офсайда, судья должен был заметить это

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о ничьей с «Уотфордом» (3:3) в матче первого тура чемпионата Англии.
«Нам не повезло в концовке. Последний гол был забит из офсайда. Это очевидно, поскольку лайнсмен был на линии. Он должен был это заметить.
Я не очень доволен первым таймом. Мы играли в пас, но не смогли добиться того, чего на самом деле хотели. Второй тайм был намного лучше, но мы забыли закрыть игру. Нам нужно собраться. У обоих команд 90 минут были проблемы, но это первая игра, всё нормально.
У нас есть проблемы в защите, над которыми нужно поработать, даже если бы мы выиграли — 3:2. Мы были лучше и должны были побеждать», — цитирует Клоппа BBC Sport.
«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью 3:3 с «Уотфордом»