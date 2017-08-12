Нигматуллин: Селихов заслужил место в основе «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал присутствие вратаря «Спартака» Александра Селихова в основном составе на матч 6-го тура РФПЛ с ЦСКА.
«Александр Селихов игрой заслужил место в основе. У «Спартака» два равных вратаря, поэтому у Массимо Карреы хороший выбор. После пяти пропущенных мячей Реброва в матче с «Зенитом» пора дать место Селихову, это логично.
В матче с тульским «Арсеналом» у Александра было мало работы в воротах, но сегодня в дерби у Селихова есть шанс показать всё, на что он способен. Именно в таких матчах проявляются талант и потенциал вратарского мастерства. Интересная будет дуэль между Игорем Акинфеевым и Александром Селиховым, но, мне кажется, победителей среди них не будет – они разойдутся миром», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.